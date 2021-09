Serie A, partite delle 18.30 all’intervallo: davanti a Ribery sta andando in scena lo show di un ex Fiorentina

Sono appena finiti i primi tempi delle due partite delle 18.30 in Serie A. Se tra Spezia e Juve è 1-1 all’intervallo, a Salerno sta andando in scena lo show di un ex Fiorentina. No, non stiamo parlando di Ribery che continua a fare fatica a mettersi in mostra tra le fila granata. Bensì di Nikola Kalinic, mattatore del match finora con due reti (il punteggio attualmente è di 2-1 per l’Hellas con un altro ex viola, Gondo, in gol per la Salernitana).

Il croato ha sbloccato la partita al 7′ con un tocco sotto porta, da vero rapace d’area, su assist di Caprari. Non sazio, ha trovato anche la doppietta personale al 29′ ricevendo il filtrante di Ilic e battendo il portiere con un dolce scavetto. Insomma Kalinic sembra tornato quello dei primi tempi alla Fiorentina. E mancano ancora quarantacinque minuti…