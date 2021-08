Il campionato di Serie B è cominciato con il pareggio 2-2 tra Frosinone e Parma. Purtroppo però il risultato della partita non è l’unica cosa da registrare: un tifoso locale 46enne, infatti, è deceduto dopo un malore accusato mentre era in fila per entrare allo stadio.

Come riporta Sky Sport i soccorsi sono stati immediati, ma non sufficienti. L’uomo infatti ha perso la vita non appena arrivato all’ospedale più vicino.