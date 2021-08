Serve anche un vice-Vlahovic: l’obiettivo principale gioca nella Roma, ma c’è da colloquiare con il Real Madrid. E Kokorin ora può partire

Secondo quanto riferito dall’edizione odierna de La Nazione nelle ultime ore di mercato la Fiorentina potrebbe fare un nuovo tentativo per Borja Mayoral della Roma. La dirigenza viola avrebbe nelle scorse settimane colloquaito con il suo procuratore e la trattativa non era parsa così improbabile. Mourinho momentaneamente avrebbe detto no a una sua partenza, ma la Roma sembra disponibile a trattare e il giocatore può arrivare in prestito oneroso con diritto di riscatto. Resta di fatto che per ogni dettaglio i gigliati dovranno parlare con il Real Madrid che è proprietario del cartellino dell’attaccante spagnolo.

Nel frattempo non sono infatti arrivate garanzie da Kokorin e il club viola potrebbe cercare per lui un’altra sistemazione al fine di liberare un posto in attacco.