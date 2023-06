Serve un leader anche al centro della difesa: Milenkovic ha tutte le carte in regola, ma serve un ulteriore step di crescita

Con il mercato alle porte e alcuni giocatori in uscita è sempre più importante capire quali saranno il leader della Fiorentina per ogni reparto in campo. Se per il centrocampo e l’attacco, almeno per quanto riguarda la trequarti, questo ruolo per la prossima stagione spetterà ancora a pieno titolo a Giacomo Bonaventura per la sua qualità, esperienza e sapienza tattica, per la difesa ovviamente il candidato numero uno è sempre Cristiano Biraghi, che oltre ad essere il portatore della fascia sta cercando sempre di più di trasmettere carattere e attaccamento alla maglia ai suoi compagni.

Ma dove servirebbe maggior personalità, determinazione ed esperienza è al centro delle retrovie viola, dove a volte si generano situazioni complicate. In poche occasioni i centrali viola in questa stagione hanno saputo sbrogliare del tutto la matassa, prendendo così gol almeno in parte evitabili e compromettendo l’andamento di alcune gare. Eppure la Fiorentina ha in rosa un difensore che veste ormai da tantissimi anni la maglia viola, esperto, fisicamente possente e abile nel gioco aereo come Nikola Milenkovic. Il serbo deve ancora compiere un ultimo passo per poter divenire un centrale sempre affidabile e insuperabile contro ogni attaccante, in modo così da poter guidare in modo ottimali i compagni di reparto in ogni frangente. Voci di mercato a parte e a prescindere da chi sarà il portiere titolare, se Milenkovic resterà in viola, dovrà fare nella sua crescita quel salto di qualità ulteriore per divenire uno dei migliori del campionato nel suo ruolo. Con meno sbavature e ancora più attenzione da parte di un pilastro della difesa come lui la retroguardia della Fiorentina potrebbe tornare ad essere tra le più solide di tutta la Serie A.