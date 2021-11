Serve una soluzione a un Vlahovic solitario che non può sempre risolvere le partite per la Fiorentina

Non può essere sempre Vlahovic a risolvere la partite per la Fiorentina. Soprattutto in partite difficili come ieri sera, dove la squadra non lo ha aiutato un granché. Il serbo si è battuto su tutti i palloni, come sa fare lui, ma non è bastato. Italiano deve lavorare su un attacco che per ora non gli offre molte soluzioni. Il pareggio era il giusto compromesso per una partita non ricca di emozioni, con il rammarico che alla fine prevale sugli errori dei viola.

La Fiorentina continua a crescere visibilmente partita dopo partita, con un sigillo fisso che è il gioco di Italiano. Al di là dei punti per la classifica, gli aspetti positivi ci sono. A scriverlo è Giuseppe Calabrese nel suo editoriale per Repubblica.