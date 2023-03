Serve un’altra notte ‘alla Saponara’: il portavoce di Italiano sa già come diventare protagonista

Italiano l’ha più volte battezzato come ‘sua voce sul campo’, in qualità di calciatore rinato: e Riccardo Saponara le sue risposte l’ha date eccome nelle ultime due stagioni, quando ormai la sua avventura a Firenze sembrava destinata a chiudersi nell’anonimato. Il numero 8 è diventato protagonista, si è preso minuti inattesi e ha di fatto ribaltato gerarchie che sembravano imposte dal mercato. La scorsa stagione, Fiorentina-Milan fu la sua notte, per altro anche da ex: una grande partita e un gol straordinario che lanciò la squadra viola sul 2-0 proprio a fine primo tempo. Di notti e giocate importanti poi Saponara ne ha trovate altre, non ultima quella dei due giovedì di Conference con il Braga: suo ad esempio il gol del 2-2 nella sfida di ritorno. Possibile che stasera torni proprio lui nel tridente, dopo la pausa di Verona: se c’è da affidarsi a un uomo di fiducia d’altronde, Italiano ha già dato prova di rivolgersi spesso e volentieri a lui.