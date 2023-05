Server fermi, problemi nell’acquisto dei biglietti per Coppa Italia e Conference League

Più complicato del previsto aggiudicarsi un biglietto per la finale di Coppa Italia, Fiorentina-Inter, e per la semifinale d’andata di Conference League tra Fiorentina e Basilea. Dalle ore 15.15 circa, infatti, il sito di riferimento è bloccato a causa della concomitanza della vendita dei biglietti per i due eventi.

In pratica è possibile fare la coda virtuale, ma una volta entrati la pagina che rimanda all’operazione di acquisto carica all’infinito senza dare la possibilità di andare avanti. Il problema ovviamente si è riversato anche sulle biglietterie fisiche ufficiali, dove tantissimi tifosi si erano recati per comprare i biglietti.