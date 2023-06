Sfida a due per la cabina di regia viola

Come riporta il Corriere dello Sport, per la “sostituzione” del centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat, restano due i nomi sui quali di recente si è concentrata l’attenzione della dirigenza: da un lato Maxime Lopez del Sassuolo e dall’altro Morten Hjulmand del Lecce. Profili diversi (non tanto per il ruolo, quanto per le caratteristiche) che se da un lato sono accomunati dal fatto che i rispettivi club non faranno barricate per cederli di fronte a offerte congrue, dall’altro hanno una valutazione sul mercato ben diversa.

Il francese, visto come prototipo del classico regista tutto estro e rapidità (ovvero la soluzione che l’area tecnica ha prospettato a Italiano per il post-Amrabat), è valutato dai neroverdi 15 milioni, ovvero la cifra che di norma la Fiorentina è disposta a spendere per un elemento di medio-alto livello.