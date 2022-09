Sfida all’Atalanta per eliminare un lungo tabù trasferta. Poi comincia un altro periodo ‘senza respiro’

Piano piano, si avvicina il ritorno della Serie A e della Fiorentina, che scenderà in campo domenica 2 ottobre alle ore 18 contro l’Atalanta. La trasferta al Gewiss Stadium sarà molto complicata, specialmente per il periodo di forma dei ragazzi di Gasperini: 17 punti fatti, nessuna sconfitta, solo 3 gol subiti in 7 partite e primo posto in classifica.

La Viola ha dalla sua la motivazione di dover invertire una pericolosa abitudine: per i ragazzi di Italiano, la vittoria in trasferta manca dal successo al Maradona di aprile. Come riporta La Nazione, dopo Bergamo la Fiorentina è attesa da moltissimi impegni, ben 12 fino al 13 novembre; il calendario è strapieno fino alla pausa per il Mondiale.