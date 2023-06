Sfida lanciata

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, una bella notizia per il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano è il risveglio di Cabral dal letargo: ha giocato tutta la gara, segnale che forse a Praga partirà Jovic, però con un palo e un gol che ha “lanciato” la sfida al serbo.

Missione compiuta quindi, l’eventuale ottavo posto (solo se il Torino non vince però) sarebbe una speranza europea in caso di sconfitta col West Ham, aspettando la sentenza UEFA sulla Juventus. Ora però, la Fiorentina si vuole prendere questo trofeo, per non far scoppiare questa bella stagione come una bolla di sapone.