Sfuma definitivamente Zappacosta. Le cifre dell’affare tra Atalanta e Chelsea

Non sarà alla Fiorentina il futuro di Davide Zappacosta. Come confermato da Sky Sport dopo l’anticipazione di ieri sera (LEGGI QUI), l’esterno destro giocherà nella prossima stagione all’Atalanta. Nelle prossime ore è previsto l’arrivo in Italia, con le visite mediche di rito propedeutiche alla firma sul contratto previste nella giornata di domani.

Zappacosta, cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta, ha scelta di indossare la maglia numero 77. Il club nerazzurro verserà nelle casse del Chelsea dieci milioni di euro, mentre il giocatore firmerà un contratto fino al 2025. Decisiva, per la buona riuscita dell’affare, la volontà della Dea di acquistarlo a titolo definitivo rispetto alla Fiorentina che offriva un prestito con diritto di riscatto.