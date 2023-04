Sgarbi: “I soldi del PNRR per il Franchi non ci sono. Una bella botta, ma non dipende certo da me”

Sul tema dello stadio della Fiorentina, a Rai Radio 1 si è espresso il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi: “Ne ho parlato con il sindaco Nardella, mediando tra conservazione e innovazione. I segnali dell’Unione Europea sono stati una botta, che di certo non dipende da me (Sgarbi è sempre stato restio al restyling del Franchi, ndr). Non so cosa succederà dal momento che questi soldi del PNRR sembrano non esserci”.