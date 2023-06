Sheringham si sbilancia: “Contro la Fiorentina mi aspetto uno spigoloso 1-1, poi il West Ham vincerà ai rigori”

L’ex attaccante del West Ham Teddy Sheringham ha parlato brevemente della finale di Conference League che gli Hammers giocheranno contro la Fiorentina, facendo il suo pronostico della partita al sito football.london. Queste le sue parole:

“Mi aspetto uno spigoloso 1-1, e penso che la gara andrà ai rigori. Secondo me il West Ham vincerà ai rigori. Il West Ham è stato incredibile, e sono felice per loro. È stata dura per loro in campionato in questa stagione, ma penso che sia stata la decisione giusta continuare con David Moyes. Mi piacerebbe vederli vincere”.