Shpilevsky: “Serve l’accordo con Kokorin e con la Fiorentina, ma la mia volontà è chiara: trattenerlo qui all’Aris. Ancora non so nulla, ma non valuto sostituti”

Il destino di Kokorin oscilla tra Fiorentina e Aris Limassol, anche se un eventuale ritorno a Firenze sarebbe molto probabilmente solo temporaneo. A tal proposito, l’allenatore della squadra cipriota Alexey Shpilevsky è intervenuto a Sport-rb.ru per parlare della situazione dell’attaccante: “Ancora non so niente, ma la mia volontà è chiara. Ci sono molte sfumature e possibilità diverse”.

E aggiunge: “Ovviamente, per trattenere Kokorin, è necessario un accordo sia con lui che con la Fiorentina. Valutare sostituti? No, ora penso solo a Kokorin. Sarebbe davvero un piacere averlo ancora con me, conosco benissimo le sue qualità e capacità”.