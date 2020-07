Si accende il mercato estero anche per Iachini: Una squadra spagnola sul tecnico della Fiorentina

Un campionato ancora da terminare e un futuro tutto da scrivere per Beppe Iachini. L’allenatore arrivato a Firenze lo scorso dicembre ha raggiunto l’obiettivo della società viola, Ribery e compagni, infatti, al momento occupano l’undicesimo posto in classifica con 43 punti. La Fiorentina, dopo aver pensato a De Rossi non ha ancora deciso se continuare con l’ex Sassuolo in panchina, oppure affidarsi a un altro allenatore. Intanto dopo l’interesse della Spal, per Iachini potrebbe prospettarsi una nuova esperienza, questa volta all’estero. Il Celta Vigo, infatti, secondo quanto riporta GianluncaDiMarzio.com, sta pensando all’attuale allenatore della Fiorentina per il futuro. La squadra spagnola ha concluso il campionato al diciassettesimo posto in classifica, riuscendo a salvarsi. Iachini vorrebbe continuare il suo percorso con la Fiorentina, ma intanto non mancano le società che pensano a lui. Adesso anche all’estero, dove c’è sempre un occhio di riguardo per gli allenatori italiani.

