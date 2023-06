Si aggiunge un’altra pretendente per Saponara, cercato da Baroni

Da domani, ufficialmente, Riccardo Saponara non sarà più un giocatore della Fiorentina e diventerà un’occasione di mercato da prendere a parametro zero. Ci ha già pensato l’Udinese, con Andrea Sottil che non ha nascosto il suo interesse. Ma si aggiunge anche un’altra concorrente, geograficamente vicina a Udine.

Come riporta il portale de L’Arena, Saponara interessa anche all’Hellas Verona di Marco Baroni, che domani diventerà ufficialmente il nuovo allenatore dei gialloblù. Da registrare il vantaggio bianconero, ma anche gli scaligeri sono sul numero 8 viola dopo la salvezza strappata nel playout contro lo Spezia.