Si allarga la lista delle pretendenti per Vlahovic: spunta anche il PSG

Le prestazioni di Dusan Vlahovic con la maglia della Fiorentina stanno facendo aumentare le pretendenti al suo acquisto. Il serbo lascerà nei prossimi mesi Firenze dopo aver deciso di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2023: più difficile a gennaio, probabile in estate.

Secondo quanto riportato da le10sport.com, negli ultimi giorni anche il Paris Saint-Germain si sarebbe iscritto alla corsa a Vlahovic. In estate Kylian Mbappé potrebbe lasciare i parigini a parametro zero e il direttore sportivo Leonardo sta già pensando alla lista dei sostituti. Oltre all’attaccante della Fiorentina, piacciono anche due top player come Robert Lewandowski ed Erling Haaland.