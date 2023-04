Si allungano i tempi di recupero per un giocatore dell’Atalanta: salterà la partita contro la Fiorentina

Non sembra vedere fine l’odissea di Teun Koopmeiners, giocatore dell’Atalanta che non ha ancora recuperato dall’infortunio al flessore che lo aveva già tenuto fuori nei match contro Napoli e Empoli. Nessuna convocazione nemmeno per la partita contro la Cremonese, per la quale sembrava potesse recuperare.

Il giocatore ha subito una ricaduta e il suo rientro rischia di slittare per la sfida del 24 Aprile contro la Roma, saltando con certezza quasi assoluta le partite contro Bologna (8 aprile) e Fiorentina (17 aprile).