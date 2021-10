Si avvicina la sfida della Fiorentina al Venezia, in quattro assenti all’allenamento: i dettagli

La Fiorentina è scesa in campo per l’allenamento serale in vista della trasferta a Venezia di lunedì sera. Oltre alle previste assenze di Dragowski e Castrovilli, assenti anche Erick Pulgar e Aleksandr Kokorin.

Il centrocampista viola arriverà a Firenze solo stanotte, visto che il volo per il suo ritorno in Italia ha fatto ritardo. Lavoro personalizzato invece per Kokorin. Difficile che il cileno parta dal primo minuto dunque, da valutare invece le condizioni di Kokorin. A riportarlo è Radio Bruno.