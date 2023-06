Si chiude definitivamente la querelle Vicario: è ufficialmente un nuovo giocatore del Tottenham

A lungo inseguito, a lungo sperato, a lungo sognato. Si chiude qui, in questo caldo pomeriggio di luglio, la querelle Vicario per la Fiorentina e per tutte le altre squadre che avevano messo gli occhi sul portiere dell’Empoli: è ufficialmente un nuovo giocatore del Tottenham. La società viola non ha avviato i contatti in questa stagione per il portiere italiano, consapevole delle cifre esorbitanti dell’operazione (nelle casse dell’Empoli circa 20 milioni), ma Vicario era stato vicino ai viola la scorsa estate, quando poi fu scelto Terracciano come titolare.

Questa l’ufficialità del suo passaggio al club di Londra: