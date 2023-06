Si continua ad insistere per il capitano del Lecce. Milan e Borussia Dortmund dietro alla Fiorentina

Per Morten Hjulmand c’è la fila e nel folto gruppo di club interessati al capitano del Lecce vuole esserci anche la Fiorentina. Il club viola dovrà lasciar partire in questa sessione di mercato il leader del centrocampo Amrabat ed ha intenzione di investire per sostituirlo. Così sul taccuino di Pradè è finito proprio il danese, tra i più promettenti ma già pronti giovani registi nel panorama italiano.

Negli ultimi giorni si erano mossi soprattutto Milan e Borussia Dortmund, senza però formulare ancora delle offerte. Proprio la Fiorentina, secondo quanto appreso da Calcio Lecce, potrebbe essere la prima a provarci concretamente anche se la cifra da cui partire non è certo delle più abbordabili, visto che in partenza potrebbe aggirarsi sui 25 milioni.