Secondo quanto riporta il Resto del Carlino, non pare poter interessare alla SPAL Vittorio Agostinelli, trequartista di proprietà della Fiorentina attualmente in prestito alla Reggina. Nel girone di andata non ha giocato nemmeno un minuto e il giocatore classe 2002 è destinato a tornare a Firenze già a gennaio, interrompendo il prestito con il club calabro.

Su di lui ci sono alcune squadre di Serie B e C, tra cui Perugia e Cittadella, ma la società ferrarese non sembra essere tra queste.