Si era parlato anche di lui in estate in ottica Fiorentina. Adesso l’esterno classe 1999 del Barcellona è fuori rosa e ha pensato addirittura al ritiro

Negli ultimi giorni di mercato estivo il Mundo Deportivo, quotidiano spagnolo, aveva parlato anche di Alex Collado in ottica Fiorentina. Il classe 1999 di proprietà del Barcellona è stato anche a un passo dallo Sheffield United, ma alla fine è rimasto in Catalogna. Il giocatore è stato però escluso dalla Prima Squadra, dove non gli è stato nemmeno assegnato il numero di maglia. L’esterno offensivo destro per questo motivo non starebbe passando un bel momento e avrebbe pensato anche al ritiro.

Negli scorsi giorni l’intervento del presidente blaugrana Laporta per provare a tirarlo su di morale e risolvere la questione. Il periodo delle registrazioni però è chiusa in Spagna e il giocatore rischia di rimanere fuori sia dal Barcellona che dal Barcellona B. Si valutano anche possibili trasferimenti in Russia e Turchia, dove il mercato è ancora aperto. Oppure si aspetterà gennaio per capire il suo futuro, che prometteva molto bene solo quale mese fa. Che possa essere un’occasione da sfruttare per la Fiorentina per rinforzare il reparto offensivo?