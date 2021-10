Si fa sentire anche il Napoli: “Non c’è spazio per la discriminazione di qualsiasi genere”

Non accennano a placarsi le reazioni per quanto successo ieri al fischio finale di Fiorentina-Napoli, con alcuni ‘tifosi’ viola che hanno pronunciato epiteti razzisti nei confronti di Koulibaly, Osimhen e Anguissa.

Anche la società di Aurelio De Laurentiis si è pronunciata, pubblicando un post sul proprio profilo Twitter: “Non c’è spazio per la discriminazione di qualsiasi genere! No al razzismo”, queste le parole usate dal Napoli.

Ecco il tweet: