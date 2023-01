Si ferma anche Saponara, fuori dai convocati per la Coppa Italia. Ecco il problema fisico che lo tiene ai box

Dalla lista dei convocati di mister Vincenzo Italiano per Fiorentina-Sampdoria (sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia), emergono pesanti assenze. Primo su tutti, Arthur Cabral, il cui report medico è già stato pubblicato. Ma anche Riccardo Saponara è rimasto fuori dalla lista per un problema fisico.

Come riporta Radio Bruno Toscana, Saponara non è stato convocato per la sfida di Coppa Italia a causa di un problema accusato alla gamba sinistra. In particolare, si tratterebbe di un lieve trauma distorsivo. In questo caso, in confronto al brasiliano, i tempi di recupero dovrebbero essere molto più brevi; la speranza è riavere il numero 8 viola già per la gara contro la Roma.