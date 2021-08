Si iscrive anche il Torino alla corsa a Orsolini: l’offerta che può avvicinarsi alle richieste del Bologna

Non c’è solo la Fiorentina a guardare la situazione di Riccardo Orsolini, esterno classe ’97, che il Bologna potrebbe pensare di vendere: secondo Tuttosport c’è anche il Torino a caccia del mancino marchigiano. In particolare il ds Vagnati vorrebbe proporre un prestito oneroso da 2 milioni ed un riscatto a 10, così da avvicinare i 15 milioni richiesti dai felsinei. Orsolini può davvero partire in quest’ultima settimana e non a caso la Fiorentina continua comunque a considerarlo tra le opzioni valide.