Si muove il mercato anche per Terracciano: il Lecce di Corvino lo segue per il dopo Falcone

La Gazzetta dello Sport di oggi presenta quello che potrebbe essere il prossimo valzer dei portieri di Serie A in questa imminente sessione di calciomercato. Una serie di trattative che potrebbero riguardare anche la Fiorentina, la quale sta cercando un nuovo estremo difensore da affiancare a Pietro Terracciano.

Ma è esattamente l’estremo difensore viola ad essere nel mirino di piace ad un altro club di Serie A, ovvero il Lecce dell’ex dirigente gigliato Pantaleo Corvino. Il d.s. dei salentini avrebbe infatti individuato lui e un altro ex viola come Bartlomiej Drgowski, ora di proprietà dello Spezia, come profili adeguati per sostituire Wladimiro Falcone, controriscattato dalla Sampdoria. Va ricordato che quest’ultimo potrebbe essere uno dei nomi papabili per la porta della Fiorentina.