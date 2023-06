Si muove il mercato in uscita della Fiorentina: altro prestito in Serie B per Ferrarini

Si muove il mercato della Fiorentina, ma per adesso soltanto in uscita. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, infatti, la Feralpisalò è in procinto di chiudere il giocatore di proprietà viola Gabriele Ferrarini.

Il terzino destro classe 2000, lo scorso anno in forza al Modena, svolgerà le visite mediche lunedì e successivamente procederà alla firma del contratto. La Feralpisalò, appena promossa in Serie B per la prima volta nella sua storia, lo prende in prestito con diritto di riscatto ma la Fiorentina avrà la possibilità di esercitare un controriscatto.