“Si possono creare sinergie importanti. Viola Park adesso è realtà anche per Firenze”

Il presidente dell’ACCVC, Filippo Pucci è intervenuto dopo la visita dei tifosi al Viola Park: “Vederlo è tutta un’altra emozione, una gran bella cosa. Mi ha colpito la cura dei particolari”.

E ancora:”Secondo me si possono creare delle sinergie incredibili che non ci possiamo neanche immaginare. Quando si legge che società importanti hanno tutto e i ragazzi vengono seguiti e non abbandonati si capisce quanto sia una bella cosa, ora è una realtà anche a Firenze”