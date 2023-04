Si riparte da Amrabat (in pieno Ramadan) e Gonzalez. Dubbio centravanti: Arriva l’occasione per il rilancio?

Nella trasferta in Polonia della Fiorentina tornerà protagonista il centrocampista, Sofyan Amrabat. L’ex Verona ha scontato un turno di squalifica in campionato contro lo Spezia e forse, una sosta in pieno Ramadan può anche avergli fatto solo bene. Il suo digiuno diurno durerà fino al 22 aprile.

Tra i titolari in Conference ci sarà anche Nicolas Gonzalez che invece è entrato a partita in corso durante l’ultimo match al Franchi.

Il dubbio in questo caso è in attacco: continuare a dare fiducia ad Arthur Cabral che è in grandi condizioni o dare un’occasione per il rilancio a Luka Jovic (per altro capocannoniere in Conference League)? Probabilmente questo è un interrogativo che ci porteremo avanti fino a poche ore dall’inizio della gara di Poznan.

Intanto Vincenzo Italiano negli scorsi giorni ha recuperato Nikola Milenkovic e Riccardo Saponara. Entrambi sono rimasti in panchina contro lo Spezia, ma tra Lech Poznan e Atalanta torneranno utili.