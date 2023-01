Si ripete il caso Fiorentina, ma al contrario: con lo zampino di Mendes ci rimette Gattuso. Cosa è successo a Valencia con Guedes

Ricordate la Fiorentina di Gattuso? No? Niente di strano, l’ex calciatore del Milan, oggi tecnico del Valencia, si è trattenuto a Firenze per neanche un mese. Questo a causa delle sue richieste sul calciomercato, intrinsecamente legate con il procuratore Jorge Mendes, alle quali la società viola non ha ceduto e si è opposta. Tra i giocatori domandati, c’era anche Gonçalo Guedes, che negli ultimi mesi ha cambiato la sua carriera… proprio a causa di Mendes.

Guedes, infatti, è stato ceduto al Wolverhampton (club colonia di portoghesi) per bisogni monetari del Valencia; Gattuso, dunque, non ha potuto beneficiare del calciatore neanche nella sua nuova avventura in Spagna. La decisione del procuratore, evidentemente, ha demoralizzato l’attaccante, che al Mirror ha confessato di non essere felice in Inghilterra e di avere nostalgia del campo. Da pochi giorni Guedes è tornato in prestito al Benfica e l’allenatore dei Wolves Lopetegui non si è certo opposto: “Sarà sicuramente più felice in patria, gli auguro ogni bene”.