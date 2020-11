Si ritira El Jefecito Mascherano: quando Pradè fu ad un passo dallo strapparlo al Barcellona…

Era inizio 2014 e la Fiorentina del primo Montella era uno dei club più in rampa di lancio in Europa, protagonista in Serie A con un calcio riconducibile a quello del Barcellona. E proprio nella capitale catalana il club viola voleva andare a prendere un calciatore che le avrebbe fatto fare un salto di qualità autentico: Javier Mascherano, El Jefecito (il comandante). L’argentino era in scadenza di contratto e stava valutando altre opzioni, Pradè e Macia lavorarono a quel colpo fin dall’inverno e il ragazzo dette anche l’ok… ma poi dal vertice societario arrivò l’ordine di abbassare il tetto ingaggi e il colpo Mascherano, a parametro zero, saltò. Ieri sera il centrocampista, negli ultimi mesi all’Estudiantes de La Plata, ha annunciato il suo ritiro, a 36 anni.

💬 Javier @Mascherano “Quiero anunciar que hoy me retiro del fútbol profesionalmente, quiero agradecer a este club que me dio la oportunidad que de terminar mi carrera en Argentina” pic.twitter.com/UDU3WHwRb4 — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) November 15, 2020