Si rivede Dragowski e per Iachini si apre uno strano e imprevedibile ballottaggio

Dopo 5 sfide da titolare e 6 nelle ultime 8, Pietro Terracciano ha riscoperto il ballottaggio con Dragowski. Un duello strano e imprevedibile a inizio stagione, dove il polacco era il titolare inamovibile e indiscusso. Il classe ’97 ha avuto dei problemi di lombalgia nelle ultime settimane e saltato di fatto le sfide decisive per la salvezza, nelle quali invece è emerso alla grande il suo vice. In mattinata Dragowski si è rivisto in campo ad allenarsi nel corso della rifinitura, il che potrebbe aprire il confronto definitivo tra i due in vista della sfida di domani sera sul campo della Spal.

