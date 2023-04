Si rivedono Jovic e Duncan in gruppo dopo l’assenza a San Siro. Anche due giovani con Italiano

La Fiorentina è tornata in campo al Centro Sportivo Davide Astori questo pomeriggio per preparare la sfida contro la Cremonese in Coppa Italia dopo la bella vittoria in campionato contro l’Inter. I due assenti per la sfida di San Siro, Jovic e Duncan sembrano stare meglio e sono infatti presenti con il gruppo per la prima parte del lavoro agli ordini di mister Vincenzo Italiano, correndo così verso il ritorno tra i convocati.

L’attaccante serbo era alle prese con il recupero dall’infezione virale, mentre il ghanese non era al top della forma. Presenti al CS viola anche i giovani della Primavera viola Favasuli e Biagetti.