Si salva solo Dragowski con i soliti miracoli. E senza Pezzella anche Milenkovic è irriconoscibile

Continua la rubrica di Fiorentinanews.com dedicata all’analisi della fase difensiva della Fiorentina, con un’attenzione particolare agli eventuali gol subiti dalla squadra di Beppe Iachini.Contro la Roma è davvero difficile trovare parole per descrivere quanto visto in campo. Si salva solo Dragowski, superlativo nel primo tempo tra l’incornata di Dzeko e la doppia conclusione si Karsdorp e Mkhitaryan. Davanti al portiere, una cascata di insufficienze gravi. Le collezionano a braccetto Martinez Quarta, Milenkovic e Caceres. Il primo compie un’esordio da titolare da incubo, facendosi espellere e partecipando al pasticcio che propizia il vantaggio della Roma. Anche se nell’occasione il principale imputato risulta essere Milenkovic, che va a disturbare il compagno combinando la frittata. Quanto a Caceres, dopo essere stato mandato al bar da Spinazzola gira per il reparto come una trottola apparendo poco pulito e preciso negli interventi. Passando alle fasce la situazione non migliore. Con Biraghi e Lirola scendiamo nell’anonimato, dato che in fase di spinta i due possono dare ben poco. D’altronde in mezzo non c’è nessuno a ricevere i loro cross, il che li richiama ai soli compiti difensivi. Che, come si intuisce quando l’ex Sassuolo si perde Spinazzola, non sono proprio il loro forte.



