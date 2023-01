Si scalda nuovamente l’asse Firenze-Empoli: si parla di Zurkowski e Parisi

Come scrive La Nazione si potrebbe riaprire l’asse Firenze-Empoli dopo i problemi che ci sono stati in estate. Il club azzurro, da ieri, ha riacceso i riflettori su Szymon Zurkowski, deciso a riportarlo una volta per tutte da Corsi. Riaperti dunque anche i colloqui tra le sue società, che potrebbero interessare anche Fabiano Parisi.

Il terzino piace in casa Fiorentina, ma la trattativa non sembra delle più facili. Su di lui anche l’interesse della Lazio, che però sembra aver mollato leggermente la presa su di lui.