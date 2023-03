Se c’è un campo in cui la Fiorentina si trova storicamente a proprio agio, questo è proprio il campo di Cremona. In questo terreno di gioco i viola non hanno mai perso nella loro storia.

Con quella di oggi sono sette le partite di campionato andate in scena tra A e B nella città lombarda e per tre volte i gigliati hanno portato a casa il risultato pieno. Nelle altre quattro volte è uscito invece il pareggio.

Numeri più da gara casalinga piuttosto che da trasferta: si scrive Cremona, si legge Firenze, si gioca allo Zini, ma è come essere al Franchi. E speriamo che la tradizioni continui anche in Coppa Italia.