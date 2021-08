Si svuota la lista delle pretendenti ad Amrabat. Il marocchino potrebbe restare alla Fiorentina

Non ci sarà da sorprendersi se alla fine del calciomercato estivo Sofyan Amrabat sarà ancora un giocatore della Fiorentina. Negli ultimi giorni, sul centrocampista marocchino si era palesato l’interesse di tre squadre del campionato italiano: Atalanta, Napoli e Torino. Adesso, però, tutte sembrano aver fatto un passo indietro e nel frattempo hanno chiuso per l’arrivo di altri centrocampisti.

La Dea ha definito l’acquisto di Teun Koopmeiners dall’AZ Alkmaar per quattordici milioni di euro, mentre il club di De Laurentiis nelle ultime ore ha preso André Anguissa dal Fulham in prestito con diritto di riscatto a dieci milioni. Il Torino, infine, ha chiuso per l’arrivo di Dennis Praet dal Leicester in prestito con diritto.