Si torna sulla ruota di Cabral? A ogni attaccante il suo torneo e per il brasiliano c’è anche una posizione nuova

La legge dell’alternanza dell’attacco sembra orientarsi anche in base al tipo di torneo che si trova davanti la Fiorentina: campionato più per Cabral, Conference invece terreno di Luka Jovic. Lo stesso rendimento va in questa direzione, con i 5 gol del brasiliano in Serie A, contro i 3 del serbo, mentre il bilancio in Europa è 6 a 5 per l’ex Real Madrid (che ci ha aggiunto anche una rete in Coppa Italia). In ogni caso la titolarità di Jovic di giovedì suggerisce una scelta verso il compagno di reparto: e questo nonostante i due abbiano condiviso anche una mezz’oretta in campo, con Cabral addirittura alle spalle di Jovic, in una posizione insolita da trequartista. La sensazione è proprio quella di vedere il brasiliano domani a Cremona e di assistere ad una nuova staffetta invece giovedì con il Sivasspor.