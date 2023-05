Si va verso qualche esclusione eccellente dai convocati? La Fiorentina è stretta nella morsa della coppe

Sono stati e saranno dei giorni decisamente fuori di testa per la Fiorentina e i suoi tifosi, tra un’emozione e l’altra, con tantissimi impegni ancora di fronte nonostante si sia a fine maggio. Dopo le fatiche di Basilea c’è il Torino, sfidante per l’ottavo posto ma a livello di rilevanza un match decisamente di scarsa portata: per questo, secondo Radio Bruno, Italiano potrebbe risparmiare più di qualche volto noto, non solo dalla formazione ma anche dalla lista dei convocati. C’è bisogno di centellinare le risorse fisiche e soprattutto c’è una finale di Coppa Italia all’orizzonte tra quattro giorni. Quasi impossibile vedere in campo i vari Dodo, Biraghi, Amrabat, Cabral e Gonzalez ma alcuni di questi potrebbero proprio restare a Firenze domani.