Dodô sarà viola entro il weekend. Ecco gli unici dettagli da trattare

Il calciomercato della Fiorentina è senza dubbio iniziato in modo scoppiettante, con tre rinforzi: Mandragora, Jovic e Gollini. Ad oggi, rimane aperta la questione del terzino destro, dopo il prestito secco di Alvaro Odriozola, ma il nome è stato individuato da tempo. Dodô dello Shakhtar Donetsk è il profilo ideale: per il suo acquisto, è solo questione di tempo.

Come riportato da Il Corriere dello Sport-Stadio, l’operazione è di alto livello e tutt’altro che facile, ma dovrebbe chiudersi entro due massimo tre giorni. Lo Shakhtar, nonostante le condizioni geografiche complicate, non ha ceduto facilmente. La Fiorentina spenderà in tutto 18 milioni di € (14.5 + 3,5 di bonus). Adesso, ciò che rallenta la chiusura della trattativa sono un’eventuale percentuale per la futura rivendita del brasiliano e una possibilità di pagamento dilazionato.