“Siamo gli innamorati delusi che avevano sognato una lunga storia e si devono accontentare di una breve avventura. Il tifoso della Fiorentina deve imparare a soffrire meno per i distacchi”

Altro giro, altro mancato rinnovo e altro distacco. Il tifoso della Fiorentina si prepara a non avere più in squadra, che sia gennaio o giugno è da vedere, Dusan Vlahovic.

A tal proposito, troviamo su La Repubblica nella sua edizione di Firenze, un editoriale firmato Valerio Aiolli, nel quale si legge: “Siamo gli innamorati delusi, quelli che avevano sognato una lunga storia e si devono accontentare di una breve avventura, quelli che non riescono a godersi più il presente se sanno che nel prossimo futuro ci attende la parola fine”.

E ancora: “Vlahovic non firma il rinnovo del contratto e il tifoso fiorentino soffre, si sente defraudato, si scaglia contro procuratore e calciatore, contro i mercenari…Ma i mercenari sono sempre esistiti. In guerra, ma anche nella società: persone che prestano la propria opera (sessuale, lavorativa, artistica) anteponendo l’interesse economico personale a qualsiasi altra considerazione”.

La conclusione è: “Dobbiamo smetterla di affezionarci ai giovani calciatori che promettono di diventare campioni? No, dovremo però esserci in modo più maturo, più saggio, soffrendo meno per i distacchi di quanto saremo in grado di gioire per le permanenze. Un affetto adulto, insomma”.