“Siamo onesti, la Fiorentina non era programmata per giocare ad alti livelli in tre competizioni. Diciamo grazie a un gruppo fatto di talenti usciti dall’ombra”

Comincia il periodo più bello e ricco di emozioni della stagione per la Fiorentina. Una squadra, quella viola, che si giocherà due trofei e che ha ancora stimoli anche in campionato.

“Siamo onesti, la Fiorentina di quest’anno non era programmata per giocare ad alti livelli in tre competizioni – scrive il giornalista Giuseppe Calabrese su La Repubblica – e invece lo ha fatto”.

Un risultato che per Calabrese è stato conseguito grazie ad un ‘ingrediente’ ben preciso: “Un gruppo fatto di talenti che piano piano sono usciti dall’ombra e hanno saputo ritagliarsi uno spazio importante. È soprattutto grazie a loro se la Fiorentina è ancora in corsa su tre fronti”.