“Siamo sicuri che i procuratori agiscano nel pieno interesse degli assistiti? Vlahovic ora rischia la panchina. Servono regole per mettere fine al ‘prendere o lasciare’ degli intermediari”

Un sistema che mina i valori dello sport. E’ quello che, secondo il professore Cosimo Ceccuti, è stato messo in piedi all’interno del mondo del calcio e che vede i procuratori in primo piano. In questo senso, si ritorna a parlare del caso Vlahovic e del rifiuto di firmare il rinnovo (milionario) con la Fiorentina.

“Siamo davvero sicuri che tutti i procuratori agiscano nel pieno interesse dei propri assistiti? Ne dubito – questo è quello che scrive Ceccuti su La Nazione – Dusan, un giovane seriamente impegnato, in questo anno e mezzo residuo con la Fiorentina, poteva completare la sua formazione e confermare o migliorare quanto di buono ha mostrato fino ad ora…Adesso invece si prospetta una rapida e obbligata cessione a una squadra italiana o europea in grado di spendere: un passaggio destinato a soddisfare soprattutto i procuratori, col rischio di vedere Vlahovic spesso in panchina, data la concorrenza cui andrà incontro”.

La conclusione è: “Sarebbe auspicabile, per quanto di difficile realizzazione, un impegno comune, una regola etica di tutti i presidenti dei grandi, ricchi club, capace di mettere un limite al “prendere o lasciare” degli intermediari”.