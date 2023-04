SIAMO TUTTI JACK BONAVENTURA

Nel volto di uno dei leader, dei più esperti e di coloro che praticamente mai perdono il controllo e cedono alle emozioni, c’è tutto il momento della Fiorentina: la felicità stampata negli occhi di Jack Bonaventura dopo il gol-partita segnato ieri a San Siro è un po’ quella di tutto l’ambiente viola. Un sentimento impensabile fino a poche settimane fa e che ora sta godendo di quel magico trend che è l’auto-alimentazione.

Il centrocampista ha una carriera legata ai colori rossoneri per cui una rete all’Inter ha sicuramente un valore diverso ma il gol e la vittoria di ieri sanno di qualcosa in più: la Fiorentina ‘rischia’ veramente di ribaltare il volto di una stagione partita malissimo e ogni nuovo acuto, specie se di prestigio, non può che dare adito a questa golosissima possibilità.