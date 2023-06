Sicurezza o fantasia per la finale? Mandragora vs Castrovilli, chi si prenderà il posto accanto ad Amrabat?

Se il grande ballottaggio in vista di Praga risiede nel ruolo di centravanti, quello fra Jovic e Cabral non è l’unico dubbio di Vincenzo Italiano nella sfida al West Ham. Nelle ultime settimane, infatti, l’impiego di Gaetano Castrovilli è cresciuto notevolmente, tanto da affidargli pure un posto nella finalissima di Roma. Il centrocampista pugliese, tuttavia, è apparso in difficoltà nel ricoprire una posizione più arretrata rispetto a quella da lui prediletta. Anche contro il Sassuolo, il numero 10 della Fiorentina è stato opaco e pure “timido” nei contrasti davanti alla difesa.

Ecco che allora Rolando Mandragora potrebbe fare la propria (ri)comparsa in scena dopo qualche gara passata in panchina. L’ex Toro d’altronde è stato, per parecchio tempo nel corso di questa stagione, il profilo adatto da porre accanto alla diga Amrabat. Con lui in campo, la Fiorentina ha registrato il maggior numero di punti conquistati, mettendo in sicurezza la zona – notoriamente – più fragile della formazione di Italiano. Il numero 38 assicura maggior solidità non solo alla mediana ma anche ai due centrali di difesa, più coperti, ma soprattutto meno preoccupati di poter lasciare il proprio posto.

Gli inglesi si prestano ad essere avversari molto fisici, con individualità rocciose tipiche del football britannico. Declan Rice nel mezzo e Michail Antonio davanti sono solo due dei possenti giocatori che David Moyes ha da schierare per impensierire la più tecnica rosa di Italiano. Motivo per cui, l’utilizzo di Mandragora potrebbe essere più indicato per non subire eccessivamente la fisicità degli avversari. Inoltre, questa scelta consentirebbe anche di tenersi uno scompaginatore come Castrovilli da inserire a partita in corso. Da infilare ‘alla Barak a Basilea’ per prendere in controtempo gli avversari una volta stanchi.