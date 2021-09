Simeone: “Dopo Genova e Firenze ho mollato con la meditazione. Adesso medito tutti i giorni…”

L’ex attaccante della Fiorentina Giovanni Simeone al Corriere di Verona ha parlato così dei momenti a Firenze: “Ho iniziato a fare meditazione: la facevo prima, a Firenze e Genova, poi ho mollato. Mi sono ritrovato a pensarci, mi ha cambiato e reso migliore come persona, non solo sul campo. Il fatto di respirare e togliere i pensieri che uno ha in testa, con la respirazione, mi aiuta tanto a stare bene e in equilibrio”.

Poi ha proseguito: “Devo continuare su questa strada, che mi ha aiutato ad imparare cose che non notavo. E poi mi sono allenato tantissimo. Medito tutti i giorni prima la facevo una o due volte la settimana, ora 10-15 minuti ogni giorno”.