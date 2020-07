Simeone e quel fuorigioco visto alla perfezione. Duncan, un giallo che gli costa caro e sul quale si può discutere

Fiorentina-Cagliari gara valida per la 31esima giornata della Serie A è stata diretta da Gianluca Manganiello di Pinerolo, assistenti Ranghetti e Colarossi mentre in sala VAR Pairetto.

Complice il caldo, il match appare sin da subito molto lento, anche se al 5′ il Cagliari va già in rete con Simeone. L’assistente Colarossi segnala fuorigioco, ma al VAR serve più di qualche minuto per confermare l’offside dell’ex viola che è davanti davvero di un pelo. Al 9′ ammonizione per Chiesa che entra in malo modo su Joao Pedro: intervento pericoloso ed inutile del numero 25 viola.

Gara che scorre con pochissime emozioni e senza episodi di rilievo e nel secondo tempo da segnalare solo le ammonizioni a Mattiello falloso su Duncan e per lo stesso Duncan che colpisce in faccia Nandez. Su questo provvedimento, che costerà la squalifica del centrocampista viola, a dire il vero qualche dubbio resta. Buona comunque la prova di Manganiello anche se la gara non ha presentato alcun tipo di difficoltà grazie anche al comportamento dei ventidue in campo.