“Simeone è un giocatore talentuoso che negli anni ha dimostrato il suo valore. Mi aspetto più di dieci gol con la maglia del Verona”

Domenico Volpati, autentico simbolo dell’Hellas Verona, ha parlato a TMW dell’ex attaccante della Fiorentina Giovanni Simeone: “E’ un giocatore talentuoso, negli anni ha dimostrato il suo valore anche se nella scorsa stagione non ha dato meglio di sè. Il suo arrivo mi piace, è un giocatore di carattere di cui il Verona aveva bisogno. E’ uno che per rendere al meglio deve sentire la fiducia intorno a sè. Gioca molto per la squadra, mi aspetto che segni dieci/dodici gol in campionato”.