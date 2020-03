Simeone: “La Fiorentina è un club incredibile, io sarei rimasto anche a giocarmi il posto. Ma Montella…”

L’ex attaccante della Fiorentina Giovanni Simeone ha parlato a Fox Sports Argentina: “Nel momento in cui se n’è andato Pioli ho avuto meno spazio. Quando è arrivato Montella gli ho detto che ero disposto a rimanere e a giocarmi il posto, anche se avevo bisogno di giocare in quel momento. Nelle prime tre partite prima della fine del mercato non ho giocato un minuto, nonostante fossi disposto a lottare. E poi Firenze è una città che mi piace e la Fiorentina un club incredibile. A volte però bisogna prendere delle decisioni che uno non vorrebbe. Pezzella? Parliamo sempre, abbiamo un gruppo con i sudamericani che c’erano alla Fiorentina. Ora è tranquillo, ha avuto due volte la febbre ma adesso sta bene per fortuna. Deve stare 14 giorni in casa“.